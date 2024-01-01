На СВО погиб служивший по контракту стрелок из Пермского края Похоронят Дениса Калугина 12 марта Поделиться Твитнуть

Денис Калугин

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Краснокамска Пермского края Денис Калугин, об этом сообщили в городской администрации.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции героически погиб наш земляк, сержант Калугин Денис Сергеевич, служил по контракту в должности стрелка. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Калугина Дениса Сергеевича», — говорится в официальной информации мэрии ВКонтакте.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 12 марта и начнётся в 11.00 в ДК Гознак, после состоится отпевание в Храме св. Екатерины.

Напомним, 11 марта в Краснокамске хоронили другого участника СВО, рядового Алексея Гладикова. Он также служил по контракту, был наводчиком.

Обстоятельства гибели военнослужащих не раскрываются.

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