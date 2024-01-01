Максим Артамонов На СВО убили рядового из Прикамья Алексея Гладикова Его похоронят 11 марта Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Краснокамского городского округа

В ходе специальной военной операции России на Украине погиб уроженец Краснокамска, рядовой Алексей Андреевич Гладиков. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные администрации Краснокамского городского округа.

Алексей Гладиков служил по контракту в должности наводчика. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

Прощание с погибшим пройдёт сегодня, 11 марта, в 11:00 в Краснокамске, в ритуальном зале по ул. Пушкина, 2.

Власти выразили соболезнования родным и близким Алексея.

Напомним, в прошлом году в спецоперации погиб полный тёзка военнослужащего из Краснокамска — старший матрос из Березников Алексей Гладиков. Он был стрелком военно-морского флота и погиб, как сообщали местные власти, «при исполнении служебного долга». Когда и при каких обстоятельствах это произошло, не уточнялось. Прощание с березниковцем состоялось 30 октября в местном Культурно-деловом центре.

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