В ходе СВО погиб матрос из Березников Похороны Алексея Гладикова состоятся 30 октября Поделиться Твитнуть

Алексей Гладиков

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине убит старший матрос из Березников Пермского края Алексей Гладиков. Как сообщили в местной администрации, стрелок военно-морского флота погиб «при исполнении служебного долга».

Когда и при каких обстоятельствах это произошло, власти не уточнили. Прощание с березниковцем состоится 30 октября в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11.00.

Администрация Березников выразила глубокие соболезнования семье и близким Алексея Гладикова.

Ранее сообщалось, что в спецоперации погиб ушедший на фронт учитель истории из Пермского края Евгений Берент.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.