Максим Артамонов В Прикамье похоронили участника СВО Илью Шатрова Он погиб в конце февраля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского городского округа

В п. Уральский состоялись похороны участника российской спецоперации на территории Украины Ильи Шатрова. Он служил командиром отделения БПЛА штурмовой роты и погиб 26 февраля этого года. Информацию о гибели военнослужащего сообщила администрация Нытвенского городскго округа на официальной странице в соцсетях.

Как и где он погиб, власти не уточнили. Чиновники выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего.

Напомним, ранее стало известно о гибели в ходе СВО жителя Краснокамска, сержанта Дениса Калугин, который служил по контракту в должности стрелка. Его похоронили 12 марта.

За день до этого, 11 марта, в Краснокамске похоронили другого участника спецоперации, рядового Алексея Гладикова. Он также служил по контракту, был наводчиком.

Обстоятельства его гибели также не разглашались.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.