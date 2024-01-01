Максим Артамонов
В Прикамье похоронили участника СВО Илью Шатрова
Он погиб в конце февраля
В п. Уральский состоялись похороны участника российской спецоперации на территории Украины Ильи Шатрова. Он служил командиром отделения БПЛА штурмовой роты и погиб 26 февраля этого года. Информацию о гибели военнослужащего сообщила администрация Нытвенского городскго округа на официальной странице в соцсетях.
Как и где он погиб, власти не уточнили. Чиновники выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего.
Напомним, ранее стало известно о гибели в ходе СВО жителя Краснокамска, сержанта Дениса Калугин, который служил по контракту в должности стрелка. Его похоронили 12 марта.
За день до этого, 11 марта, в Краснокамске похоронили другого участника спецоперации, рядового Алексея Гладикова. Он также служил по контракту, был наводчиком.
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