Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Солистка Пермской оперы споёт в Гамбурге
Надежда Павлова приглашена в спектакль режиссёра Дмитрия Чернякова
Гамбургская опера объявила планы на сезон 2024/25. Как сообщает телеграм-канал «Оперного балета», на январь 2025 года запланирована премьера оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе» в постановке одного из самых раскрученных оперных режиссёров в мире Дмитрия Чернякова и дирижёра Кента Нагано. В партии Цербинетты выступит солистка Пермской оперы сопрано Надежда Павлова.
Премьера состоится 26 января 2025 года, цены на билеты – от 8 до 195 евро.
Как уже сообщал «Новый компаньон», летом нынешнего года
Надежда Павлова выступит
на Зальцбургском фестивале в роли Донны Анны в возобновлении оперы Моцарта «Дон
Жуан» в постановке Ромео Кастеллуччи под музыкальным руководством Теодора
Курентзиса.
Кроме Перми, Надежда Павлова работает в качестве
оперной солистки в Нижнем
Новгороде, однако постоянно признаётся в привязанности к Пермской опере и
готовности оставаться в Перми как можно дольше.
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