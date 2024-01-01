Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Солистка Пермской оперы споёт в Гамбурге Надежда Павлова приглашена в спектакль режиссёра Дмитрия Чернякова Поделиться Твитнуть

Надежда Павлова

Константин Долгановский

Гамбургская опера объявила планы на сезон 2024/25. Как сообщает телеграм-канал «Оперного балета», на январь 2025 года запланирована премьера оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе» в постановке одного из самых раскрученных оперных режиссёров в мире Дмитрия Чернякова и дирижёра Кента Нагано. В партии Цербинетты выступит солистка Пермской оперы сопрано Надежда Павлова.

Премьера состоится 26 января 2025 года, цены на билеты – от 8 до 195 евро.

Как уже сообщал «Новый компаньон», летом нынешнего года Надежда Павлова выступит на Зальцбургском фестивале в роли Донны Анны в возобновлении оперы Моцарта «Дон Жуан» в постановке Ромео Кастеллуччи под музыкальным руководством Теодора Курентзиса.

Кроме Перми, Надежда Павлова работает в качестве оперной солистки в Нижнем Новгороде, однако постоянно признаётся в привязанности к Пермской опере и готовности оставаться в Перми как можно дольше.





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