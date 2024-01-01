Пермский омбудсмен высказался против расправы над парикмахером, оскорбившим пенсионерку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице Вконтакте прокомментировал ситуацию с оскорблением пенсионерки в одной из парикмахерских Перми. Этот случай стал широко известен после публикации видео в социальных сетях и вызвал большой общественный резонанс.

Омбудсмен сообщил, что видео было снято около года назад, и считает поступок сотрудницы парикмахерской «безобразным». По его сведениям, пострадавшая пожилая женщина от написания заявлений по этому поводу отказалась, а специалисты краевого министерства труда и соцразвития оперативно подключились и приняли пенсионерку на социальное сопровождение.

При этом Сапко отметил, что информация о «побоях» достоверно не подтверждена и истинные причины конфликта не известны. Сейчас эти подробности выясняют надзорные и правоохранительные органы.

«Тревогу вызывают комментарии под публикациями в СМИ и соцсетях об этом инциденте: призывы к расправе, угрозы в адрес одной из сторон конфликта, — высказался омбудсмен. — Друзья! Призываю всех взвешенно подходить к оценке ситуации. Не делать выводов, не видя всей картины полностью. А наказание и меры ответственности давайте оставим тем органам, в чьи компетенции это входит. Каким бы плохим не был поступок — угрозы здоровью и тем более жизни — недопустимы!»

Напомним, в марте в Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как немолодая женщина с короткой стрижкой подметает пол. Сотрудница салона грубо кричит на неё, применяя ненормативную лексику и требуя делать всё быстрее. В комментариях к публикации говорилось, что гнев сотрудницы сферы услуг обусловлен тем, что пенсионерка не смогла расплатиться за стрижку, так как будто бы забыла деньги дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Позднее выяснилось, что инцидент произошёл в мае 2023 года в парикмахерской «Pro Стрижка» (ул. Плеханова, 55 в Перми). Пожилая женщина пришла подстричься, но после того как услуга была оказана, отказалась за неё платить. Сотрудница парикмахерской объяснила, что её это вывело из себя, она поругалась с пенсионеркой и заставила её хотя бы убрать за собой, раз та не платит. При этом парикмахер отметила, что лишь пнула табуретку, но саму женщину «никто и пальцем не тронул».

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