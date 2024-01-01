Глава СКР поручил возбудить дело после унижения пенсионерки парикмахером в Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Интернете было опубликовано видео, на котором в парикмахерской Перми издеваются над пожилой женщиной.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как бабушка с короткой стрижкой подметает пол. Сотрудница салона грубо кричит на клиентку, применяя ненормативную лексику и требуя от неё делать всё быстрее.

В комментариях к публикации говорилось, что гнев сотрудницы сферы услуг обусловлен тем, что пенсионерка не смогла расплатиться за стрижку, так как забыла деньги дома.

Председателем Следственного комитета России было поручено возбудить уголовное дело в связи с фактом противоправных действий, совершённых в отношении пожилой женщины в Пермском крае, говорится в сообщении СК.

Проверку информации об оскорблении пожилой женщины проведёт и прокуратура Перми, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела о сбитой насмерть у ЦУМа в Перми девушке. Напомним, водитель, устроивший смертельное ДТП (31-летний уроженец Таджикистана и гражданин России), арестован и находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения).





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