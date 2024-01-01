Глава СКР ждёт доклад по делу о сбитой насмерть у ЦУМа в Перми студентке Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ждёт от руководителя регионального управления СКР доклад по уголовному делу о сбитой насмерть у ЦУМа в Перми девушке, об этом сообщили в следкоме.

Напомним, водитель, устроивший смертельное ДТП (31-летний уроженец Таджикистана), уже задержан, ему предъявлены обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения).

По данным следствия, утром 3 марта 2024 года мужчина передвигался на автомобиле по Комсомольскому проспекту, превысил допустимый скоростной режим и сбил трёх человек. Люди переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Совершив ДТП, виновный скрылся с места аварии.

В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя девушка скончалась, ещё двое пострадавших, тоже 2005 г.р., госпитализированы с различными травмами.

Похороны студентки прошли 5 марта. Раненые находятся в состоянии средней степени тяжести.

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