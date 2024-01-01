Екатерина Артёмова Парикмахер из Перми прокомментировала конфликт с пожилой клиенткой Сотрудница салона настаивает, что не применяла по отношению к ней физическое насилие Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Карты

Пермская парикмахер, ставшая участницей инцидента с пожилой посетительницей салона, прокомментировала свои действия. Сотрудница парикмахерской вместе с мужем записали получасовой ролик на YouTube, в котором поделились своей версией произошедшего.

Напомним, ранее в соцсетях и телеграм-каналах распространилось видео, на котором парикмахер заставляет клиентку пенсионного возраста подметать пол и грубо кричит на неё, применяя ненормативную лексику. В прокуратуре заявили, что проверят эту информацию. По данным на сайте СУ СКР по Пермскому, по факту применения насилия в отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

По словам парикмахера и её мужа, сам инцидент произошёл в мае 2023 года в парикмахерской «Pro Стрижка» (ул. Плеханова, 55 в Перми). Пожилая женщина пришла подстричься, но после того как услуга была оказана, отказалась за неё платить. Сотрудница парикмахерской объяснила, что её это вывело из себя, она поругалась с пенсионеркой и заставила её хотя бы убрать за собой, раз та не платит. При этом парикмахер отметила, что лишь пнула табуретку, но саму женщину «никто и пальцем не тронул». Ситуацию записали на видео с целью распространить его «в узком кругу» — среди других парикмахеров, чтобы предостеречь их от взаимодействия с этой клиенткой.

Позже салон сменил владельца и вошёл в сеть семейных парикмахерских «Сакура». Новая собственница уличила одну из сотрудниц в том, что та недобросовестно работает, и уволила её. Парикмахер, ставшая участницей инцидента, подозревает, что в сеть видео «слила» как раз эта её бывшая коллега, чтобы отомстить за своё увольнение. Однако подтверждения этому у них с мужем нет. В своём ролике они сообщили, что сами уже обратились в полицию, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы.

По данным сервиса 2ГИС, сейчас парикмахерская по ул. Плеханова, 55 не функционирует. В «Яндекс Картах» отображается, что здесь всё ещё работает парикмахерская «Pro Стрижка».

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