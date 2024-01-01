Алёна Бронникова Опубликована мотивировочная часть решения по кассации о выкупе имущества порта Перми Суд удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры о пересмотре дела Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Уральского округа опубликовал постановление по итогам рассмотрения кассационной жалобы прокуратуры Пермского края на отказ арбитража удовлетворить заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Речь идёт о решении суда 2009 года, признавшего недействительным отказ Росимущества предоставить ОАО «Порт Пермь» право выкупа объектов инфраструктуры.

В августе 2023 года краевая прокуратура обратилась в суд с заявлением о пересмотре данного решения с учётом новых обстоятельств. Надзорный орган установил, что стратегический порт, вопреки законодательству, оказался под контролем группы иностранных инвесторов.

В сентябре суд первой инстанции отклонил просьбу о пересмотре, а в декабре апелляционный суд подтвердил правомерность данного решения. Ведомства мотивировали это тем, что приведённые факты не являются вновь открывшимся обстоятельством по данному делу. Прокуратура потребовала в кассационной жалобе отменить данные решения, ссылаясь на нарушение судами норм процессуального права и имеющиеся доказательства.

Заявитель считает, что над стратегическим предприятием в 2007-2008 годах был незаконно установлен контроль со стороны недобросовестного иностранного инвестора Чарльза Батлера. Это привело к прекращению уставной деятельности, ухудшению финансово-экономического и имущественного положения компании и позволило инвестору вывести принадлежащие ей объекты недвижимости и производственные активы на иную организацию. Надзорный орган отмечает, что данная информация следует из предыдущих судебных решений.

«Решение суда первой инстанции использовано для прикрытия противоречащих закону сделок, направлено на получение и последующий вывод на подконтрольные недобросовестному иностранному инвестору организации земельных участков под объекты недвижимости по льготной цене. Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю, которому было известно о незаконности приватизации имущества порта, действовало самовольно, вопреки правам и законным интересам государства», — считает прокуратура.

Суд установил, что иностранные инвесторы начали контролировать пермский порт в июле 2010 года, а оспариваемое решение вынесли 22 июня 2009 года. Однако ФАС России предоставила сведения о приобретении акций общества «Порт Пермь» руководством компании «Марк Рич Рейл Эстейт» на основании рекомендаций Чарльза Батлера. Финансирование сделок по приобретению акций в 2007 году осуществлялось компанией «Марк Рич». Владельцами стали несколько зарубежных компаний, которые выдавали доверенности Батлеру осуществлять от их имени все права по управлению акциями.

«Согласно представленным доказательствам, обстоятельства, на которые сослалась прокуратура в обоснование своего заявления, существовали на момент вынесения решения суда по настоящему делу, вместе с тем объективно не могли быть известны. При этом относятся к существенным и являются основанием для пересмотра судебного акта. Суд кассационной инстанции приходит к выводу, что отказ судов в удовлетворении заявления прокуратуры о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам является необоснованным», — сообщается в постановлении.

О том, что суд вынес решение о необходимости пересмотра судебного акта, принятого 22 июня 2009 года, с учётом новых обстоятельств, «Новый компаньон» сообщал на прошлой неделе.

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