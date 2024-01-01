В краевой арбитраж вернули дело о выкупе имущества порта в Перми Такое решение принял Арбитражный суд Уральского округа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил жалобу прокуратуры Пермского края. Она касалась решения краевого арбитража об отказе в пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Информацию об этом 5 марта предоставили в пресс-службе суда.

Напомним, в 2009 году арбитраж рассмотрел требования ОАО «Порт Пермь» и признал недействительным отказ Росимущества предоставить обществу права выкупа объектов инфраструктуры.

В августе 2023 года прокуратура Пермского края обратилась в суд с заявлением о пересмотре ранее принятого решения с учётом новых обстоятельств. Согласно данным надзорного органа, было установлено, что стратегический порт оказался под контролем группы иностранных инвесторов, что противоречит законодательству.

Суд первой инстанции отклонил просьбу о пересмотре, а апелляционный суд подтвердил правомерность данного решения.

Не согласившись с судебными актами первой и апелляционной инстанций, Арбитражный суд Уральского округа вынес решение о необходимости пересмотра судебного акта, принятого 22 июня 2009 года, с учётом новых обстоятельств.

Дело вновь направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

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