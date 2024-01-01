Алёна Бронникова
Суд вынес решение по иску ОДК к пермскому оборонному заводу на 240 млн рублей
Встречное заявление НПО «Искра» было частично удовлетворено
Арбитражный суд Москвы вынес решение по ещё одному из исков ООО «ОДК-Инжиниринг» (входит в структуру АО «Объединённая двигателестроительная корпорация») к пермскому оборонному заводу НПО «Искра». Согласно размещённому документу в картотеке судебных дел, требования столичной организации к «Искре» были удовлетворены полностью.
Из материалов дела следует, что в апреле 2022 года предприятия заключили договор поставки. В дополнительном соглашении, подписанном в феврале 2023 года, стороны согласовали твёрдую цену продукции в 368,5 млн руб. «ОДК-Инжиниринг» выполнила свои обязательства как поставщик в полном объёме, но не уложилась в указанный срок, что подтверждается подписанными товарными накладными. «Искра» выплатила только аванс в сумме 130,4 млн руб. Таким образом, задолженность за пермским заводом составила 238,1 млн руб.
В ноябре 2023 года «ОДК-Инжиниринг» обратилась в суд с требованиями о взыскании 240,6 млн руб. с учётом неустойки, в январе «Искра» подала встречный иск о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки продукции в 3,1 млн руб. В декабре стороны подписали соглашение о прекращении взаимных обязательств зачётом встречных однородных требований, в соответствии с которым обязательства ответчика по оплате поставки на 97,6 млн руб. считаются погашенными.
«Поскольку стороны заключили соглашение о зачёте, истец заявил об уменьшении размера требований и просит взыскать с ответчика 140,5 млн руб. основного долга, неустойки за период с 23 июня по 27 декабря 2023 года в размере 3,5 млн руб., и далее в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 5%, за период с 28 декабря до даты фактического исполнения обязательства по оплате», — сообщается в решении суда.
По встречному иску «ОДК-Инжиниринг» представила свой расчёт заявленной к взысканию неустойки. Компания высчитала, что неустойка не может быть более 2 млн руб.
Требования московского предприятия были удовлетворены судом полностью, встречные требования — частично. Суд взыскал с «ОДК-Инжиниринг» в пользу НПО «Искра» 2 млн руб. и расходы по оплате госпошлины в 24,9 тыс. руб.
Кроме этого, суд рассмотрит ещё одно разбирательство о задолженности за поставку трёх газотурбинных установок ГТУ-25П для компрессорной станции №3 Амгинская магистрального газопровода «Сила Сибири». С «Искры» взыскали 612 млн руб. В декабре пермский завод подал апелляционную жалобу. Судебное заседание назначено на 19 марта 2024 года.
Ранее суд удовлетворил третий иск московского предприятия к НПО «Искра» о взыскании задолженности и неустойки в размере 51,5 млн руб. Требования были удовлетворены 29 января.
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