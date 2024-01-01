Алёна Бронникова Суд вынес решение по иску ОДК к пермскому оборонному заводу на 240 млн рублей Встречное заявление НПО «Искра» было частично удовлетворено Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Арбитражный суд Москвы вынес решение по ещё одному из исков ООО «ОДК-Инжиниринг» (входит в структуру АО «Объединённая двигателестроительная корпорация») к пермскому оборонному заводу НПО «Искра». Согласно размещённому документу в картотеке судебных дел, требования столичной организации к «Искре» были удовлетворены полностью.

Из материалов дела следует, что в апреле 2022 года предприятия заключили договор поставки. В дополнительном соглашении, подписанном в феврале 2023 года, стороны согласовали твёрдую цену продукции в 368,5 млн руб. «ОДК-Инжиниринг» выполнила свои обязательства как поставщик в полном объёме, но не уложилась в указанный срок, что подтверждается подписанными товарными накладными. «Искра» выплатила только аванс в сумме 130,4 млн руб. Таким образом, задолженность за пермским заводом составила 238,1 млн руб.

В ноябре 2023 года «ОДК-Инжиниринг» обратилась в суд с требованиями о взыскании 240,6 млн руб. с учётом неустойки, в январе «Искра» подала встречный иск о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки продукции в 3,1 млн руб. В декабре стороны подписали соглашение о прекращении взаимных обязательств зачётом встречных однородных требований, в соответствии с которым обязательства ответчика по оплате поставки на 97,6 млн руб. считаются погашенными.

«Поскольку стороны заключили соглашение о зачёте, истец заявил об уменьшении размера требований и просит взыскать с ответчика 140,5 млн руб. основного долга, неустойки за период с 23 июня по 27 декабря 2023 года в размере 3,5 млн руб., и далее в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 5%, за период с 28 декабря до даты фактического исполнения обязательства по оплате», — сообщается в решении суда.

По встречному иску «ОДК-Инжиниринг» представила свой расчёт заявленной к взысканию неустойки. Компания высчитала, что неустойка не может быть более 2 млн руб.

Требования московского предприятия были удовлетворены судом полностью, встречные требования — частично. Суд взыскал с «ОДК-Инжиниринг» в пользу НПО «Искра» 2 млн руб. и расходы по оплате госпошлины в 24,9 тыс. руб.

Кроме этого, суд рассмотрит ещё одно разбирательство о задолженности за поставку трёх газотурбинных установок ГТУ-25П для компрессорной станции №3 Амгинская магистрального газопровода «Сила Сибири». С «Искры» взыскали 612 млн руб. В декабре пермский завод подал апелляционную жалобу. Судебное заседание назначено на 19 марта 2024 года.

Ранее суд удовлетворил третий иск московского предприятия к НПО «Искра» о взыскании задолженности и неустойки в размере 51,5 млн руб. Требования были удовлетворены 29 января.

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