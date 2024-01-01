Алёна Бронникова С пермского оборонного предприятия взыскивают 900 млн рублей ООО «ОДК-Инжиниринг» обратилось в суд с тремя исками к НПО «Искра» Поделиться Твитнуть

НПО "Искра"

ВКонтакте

Московская компания ООО «ОДК-Инжиниринг», входящая в структуру АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», обратилось в суд к пермскому оборонному заводу НПО «Искра» с тремя исковыми заявлениями. По данным картотеки Арбитражного суда, общая сумма требований составляет 904,3 млн руб.

Первый иск был направлен в суд в июне 2023 года о взыскании долга за поставку трёх газотурбинных установок ГТУ-25П для компрессорной станции №3 Амгинская магистрального газопровода Сила Сибири и внесения изменений в договор и спецификацию. Суд удовлетворил заявление частично, взыскав задолженность с «Искры» в размере 612 млн руб.

Согласно материалам дела, договор на поставку был заключён в 2021 году. Ориентировочная цена составляла 877,8 млн руб., установленной исходя из цены, утверждённой ПАО «Газпром», и размера обеспечения банковской гарантии. Стоимость одного комплекта ГТУ-25П до согласования фиксированной цены была 243,8 млн руб. «Искра» перечислила аванс в размере 50% от ориентировочной цены — 438,9 млн руб., продукция была отгружена по ориентировочной стоимости.

Однако оставшаяся часть оплаты так и не была произведена, так как между сторонами возник спор относительно окончательной стоимости продукции. Фиксированная цена, которая была согласована ПАО «Газпром», за единицу товара выросла до 291,9 млн руб. Таким образом, сумма договора выросла до 1 млрд руб. «ОДК» потребовал от «Искры» подписать соответствующее дополнительное соглашение, но получил отказ.

Конечным покупателем продукции является АО «Казанькомпрессормаш». В мае 2023 года пермский завод направил уведомление истцу, что процесс согласования итоговой цены с конечным покупателем не завершён, и требования не могут быть удовлетворены.

По мнению суда, обязательства должны исполняться в соответствии с условиями порядка и формы предусмотренных договором поставки расчётов. При этом, несмотря на несогласие с фиксированной стоимостью товара, НПО в сентябре 2023 года отправило «ОДК-Инжиниринг» письмо с графиком погашения задолженности на сумму 612 млн руб.

«Суд отмечает, что нарушение поставщиком срока предоставления ответчику документов для согласования фиксированной цены не освобождает ответчика от обязанности оплаты поставленной продукции в полном объёме. Которая по итогам соблюдения всех предусмотренных договором условий её формирования составила 291,9 млн руб. за единицу продукции», — сообщается в решении суда.

Суд удовлетворил требования истца по взысканию долга, отказав в части внесения изменений в договор и спецификацию. В декабре НПО «Искра» подало апелляционную жалобу.

Кроме этого, 16 ноября прошлого года «ОДК-Инжиринг» обратился в суд с ещё двумя заявлениями в отношении пермского завода. Иск о взыскании задолженности и неустойки в размере 51,5 млн руб. будет рассмотрен 29 января. Заседание по второму — назначено на 26 февраля. Сумма требований по нему составила 240,6 млн руб., «Искра» направила встречное заявление.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.