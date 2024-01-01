Алёна Бронникова Суд удовлетворил один из трёх исков «ОДК» к пермскому оборонному заводу Сумма требований составила 51 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил один из исков столичного ООО «ОДК-Инжиниринг», входящего в структуру АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», к пермскому оборонному заводу НПО «Искра». Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел.

Согласно материалам дела, заявление о взыскании задолженности и неустойки в размере 51,5 млн руб. было удовлетворено 29 января.

Кроме этого, суд рассмотрит ещё два иска московской компании к «Искре». Первый — о взыскании долга за поставку трёх газотурбинных установок ГТУ-25П для компрессорной станции №3 Амгинская магистрального газопровода «Сила Сибири» и о внесении изменений в договор и спецификацию был удовлетворён частично. С завода взыскали 612 млн руб. по договору на поставку продукции в 2021 году.

Ориентировочная цена изначально составляла 877,8 млн руб., исходя из утверждённой ПАО «Газпром» цены и размера обеспечения банковской гарантии. Стоимость одного комплекта ГТУ-25П до согласования фиксированной цены была 243,8 млн руб. «Искра» перечислила аванс в размере 50% от ориентировочной цены — 438,9 млн руб., продукция была отгружена по ориентировочной стоимости.

Однако оставшаяся часть оплаты так и не была произведена, так как между сторонами возник спор относительно окончательной стоимости продукции. Фиксированная цена, которая была согласована ПАО «Газпром», за единицу товара выросла до 291,9 млн руб. Таким образом, сумма договора выросла до 1 млрд руб. «ОДК» потребовал от «Искры» подписать соответствующее дополнительное соглашение, но получил отказ.

Конечным покупателем продукции является АО «Казанькомпрессормаш». В мае 2023 года пермский завод направил уведомление истцу, что процесс согласования итоговой цены с конечным покупателем не завершён, и требования не могут быть удовлетворены.

По мнению суда, обязательства должны исполняться в соответствии с условиями, предусмотренными договором, и нарушение срока предоставления ответчику документов для согласования фиксированной цены не освобождает его от обязанности оплаты поставленной продукции в полном объёме. Во внесении изменений в договор и спецификацию «ОДК-Инжиниринг» было отказано.

В декабре НПО «Искра» подало апелляционную жалобу. Судебное заседание назначено на 19 марта 2024 года.

Заседание по второму иску назначено на 26 февраля, сумма требований по нему составила 240,6 млн руб. «Искра» направила встречное заявление с требованиями к «ОДК-Инжиниринг» о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки продукции в размере 3,1 млн руб. Общая сумма требований, взыскиваемых «ОДК» с пермского завода, составляет 904,3 млн руб.





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