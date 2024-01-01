Алёна Бронникова В спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Андрей Бердников Похороны пройдут 12 марта Поделиться Твитнуть

Группа "Администрация Ординского муниципального округа" ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины 23 января погиб уроженец села Орды Пермского края Андрей Бердников. Об этом власти муниципального округа рассказали на официальной странице ВКонтакте.

«Администрация Ординского муниципального округа с прискорбием сообщает, что 23 января при выполнении боевого задания в зоне СВО погиб наш земляк Бердников Андрей Игоревич. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в некрологе.

Прощание с погибшим состоится 12 марта в МБУК «Ординский Дом культуры». Более подробная информация администрацией не приводится.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО был убит житель Добрянки Иван Королёв. Он служил по контракту в должности гранатомётчика отделения (огневой поддержки) взвода штурмовой роты. Погиб 20 февраля в боях в Авдеевке. Похороны пройдут 13 марта.

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