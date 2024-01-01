В Авдеевке погиб штурмовик-гранатомётчик из Пермского края Ивану Королёву было 35 лет Поделиться Твитнуть

Иван Королёв

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В ходе специальной военной операции погиб житель Добрянки Иван Королёв. Об этом сообщили в администрации Добрянского городского округа Пермского края. «С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка — Королёва Ивана Васильевича. Выражаем соболезнования семье. Скорбим вместе с вами», — сказано в информации в соцсети Вконтакте.

Иван родился 11 февраля 1989 года в Брянской области. В 2008 году он переехал в Добрянку.

16 сентября 2023 года мужчина заключил контракт для участия в специальной военной операции и отправился в зону боевых действий. Рядовой Иван Королёв был гранатомётчиком отделения (огневой поддержки) взвода штурмовой роты.

Военнослужащий погиб 20 февраля этого года в боях в городе Авдеевке (Донецкая Народная Республика).

«Иван Васильевич был очень добрым, веселым, смелым, жизнерадостным человеком. Всегда был готов прийти на помощь в любую минуту родным, друзьям, соседям. Был мастером своего дела. Увлекался тихой охотой и рыбалкой, катанием на коньках. Очень любил свою семью. У него остались родители, брат, сестра и жена», — сказано в некрологе.

Прощание с военнослужащим состоится 13 марта во Дворце культуры и спорта им. В.А.Ладугина. Начало — в 11.00.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погиб уроженец Краснокамска, рядовой Алексей Гладиков. Он служил по контракту в должности наводчика.

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