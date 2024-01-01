Максим Артамонов В Перми на праздничные фейерверки в мае и июне потратят более 2 млн рублей Самые масштабные световые представления чиновники планируют провести 9 мая и 12 июня Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

На праздничные фейерверки, которые пройдут в Перми 1 и 9 мая, а также 12 июня, планируется потратить 2,1 млн руб. Об этом сообщает ИА «Текст».

Ожидается, что крупные фейерверки по 7 минут пройдут 9 мая и 12 июня. На 1 мая городские власти хотят организовать 5-минутный фейерверк из 448 шаров.

Напомним, в прошлом году фейерверк к Дню Победы обошёлся в 1,07 млн руб. Победителем конкурса стала компания «ФЕНИКС», заключившая контракт с МБУК «Пермская дирекция». Начальная цена контракта составляла 1,5 млн руб.

В рамках организации праздничных фейерверков, посвящённых присвоению Перми звания «Город трудовой доблести», подрядчик запустил высотный фейерверк

На праздничные мероприятия, которые состоялись, 11 и 12 июня в трёх районах города, мэрия потратила почти 600 тыс. руб. По итогам конкурса, шоу со спецэффектами в Индустриальном, Кировском и Орджоникидзевском районах провело ООО «ФОКС». Сумма контракта составила 595 тыс. руб. Во время аукциона цена снизилась на 405 тыс. с 1 млн руб.

Праздничные фейерверки прошли в саду им. Миндовского, в парке «Счастье есть» и парке им. Чехова.

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