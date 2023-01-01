Алёна Бронникова В Перми на пиротехнические шоу в День города выделят полмиллиона рублей Мероприятия со спецэффектами пройдут в трёх районах города Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Власти Перми заключили контракт с подрядчиком на сопровождение пиротехническими эффектами праздничных мероприятий, которые пройдут 11 и 12 июня в трёх районах города. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

По итогам конкурса, шоу со спецэффектами в Индустриальном, Кировском и Орджоникидзевском районах проведёт ООО «ФОКС». Сумма контракта составила 595 тыс. руб. Во время аукциона цена снизилась на 405 тыс. с 1 млн руб.

Согласно техзаданию, исполнитель оказывает услуги по обеспечению спецэффектами мероприятий в рамках организации праздничных фейерверков в саду им. Миндовского, в парке «Счастье есть» и парке им. Чехова.

ООО «ФОКС» действует с сентября 2020 года. По данным СБИС, основным видом деятельности является «зрелищно-развлекательная».

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что власти Перми ищут подрядчика на сопровождение мероприятий Дня города пиротехникой. В первый день зрители увидят программу с криоэффектами и холодными искрами. В День России, кроме этого, планируется использование пневмохлопушек, фонтанов и пиротехнических панно высотой 1,5 м в виде числа 300.





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