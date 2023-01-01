Алёна Бронникова Пиротехнические шоу в День города пройдут в трёх районах Перми На мероприятия со спецэффектами власти выделят 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В трёх районах Перми мероприятия в день празднования 300-летия будут сопровождаться пиротехническими спецэффектами. Конкурс на определение поставщика появился на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 1 млн руб.

«Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению спецэффектами мероприятий в рамках организации праздничных фейерверков, посвящённых присвоению Перми звания «Город трудовой доблести», в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Перми», — сообщается в документах закупки.

Согласно техзаданию, посмотреть шоу со спецэффектами смогут жители Индустриального, Кировского и Орджоникидзевского районов. Праздничные мероприятия будут проходить 11 и 12 июня в саду им. Миндовского, в парке «Счастье есть» и парке им. Чехова. В первый день зрители увидят программу с криоэффектами и холодными искрами. В День России, кроме этого, планируется использование пневмохлопушек, фонтанов и пиротехнических панно высотой 1,5 м в виде числа 300.

Срок окончания подачи заявок — 17 апреля. Победитель будет определён 19 апреля.

Ранее стало известно, что День города в Перми завершится светомузыкальным шоу на набережной. Мероприятие состоится 12 июня в 23:30. На организацию фейерверков в майские праздники власти Перми готовы потратить до 2,5 млн руб.

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