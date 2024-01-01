Алёна Бронникова В Перми оставшиеся супермаркеты «Семья» получат название «Супер Лента» Переименовать магазины планируется в течение двух лет Поделиться Твитнуть

Федеральный ретейлер «Лента» продолжит в Перми ребрендинг сети магазинов «Семья».. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу компании, работающие под старым названием супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту». Всего в Перми функционирует 16 таких магазинов.

«Часть объектов небольшой площади мы передали под управление "Монетки". Магазины "Семья", площадь которых подходит под стандарт супермаркетов, сменят вывеску на "Супер Ленту" в течение двух лет. При этом покупатели позитивно воспринимают эти изменения»,— цитирует издание «Ленту».

Сеть магазинов «Семья» была продана ретейлеру «Лента» в 2021 году. В июле 2023 года стало известно, что компания также планирует приобрести екатеринбургскую сеть «Монетка» и передать ей в аренду бывшие магазины и распределительный центр «Семьи» в Пермском крае. Речь шла о 30 торговых точках. Сумма сделки оценивалась в 300-400 млрд руб.





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