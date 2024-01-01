Екатерина Артёмова Бывший следователь может занять должность замглавы минтребеза Пермского края На этот пост рассматривается кандидатура Андрея Приходько Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

На вакантную с осени прошлого года должность статс-секретаря — заместителя министра территориальной безопасности Пермского края рассматривается кандидатура Андрея Приходько. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, практически вся трудовая деятельность Андрея Приходько была связана с работой в органах следствия МВД. Ранее он возглавлял один из отделов главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, до сентября 2023-го должность статс-секретарь — заместителя министра территориальной безопасности Прикамья занимала Екатерина Мальцева. Затем она перешла на работу в администрацию краевой столицы, став исполняющей обязанности заместителя главы Перми по социальным вопросам. В конце февраля 2024 года её утвердили в этой должности.

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