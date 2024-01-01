Алёна Бронникова Кукольный театр Перми отменил аукцион на поставку премиального кроссовера Стоимость автомобиля была оценена в 3,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермский театр кукол

Константин Долгановский

МАУК «Пермский театр кукол» принял решение об отмене аукциона в электронной форме на поставку премиального кроссовера EXEED LX FWD или эквивалента. Информация появилась 7 марта на сайте госзакупок.

Театр планировал приобрести премиальный полноприводный автомобиль голубого цвета с роботизированной коробкой переключения передач, подогревом руля и сидений. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3,6 млн руб.

Накануне в учреждении объяснили, что нуждаются в автомобиле, который был бы вместительным по размерам и с полным приводом для гастролей по территории Пермского края и перевозки небольших декораций и реквизита. На данный момент в театре имеется только один легковой автомобиль, которому уже 18 лет.

Кроме того, автомобиль планировалось купить на внебюджетные денежные средства от предпринимательской деятельности театра. Гарантия от производителя должна была составлять не менее пяти лет. Устраивающий запросы театра по вместимости автомобиль «Лада Ларгус» не подходит, так как выпускается только с передним приводом и имеет гарантию всего три года.

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