В Пермском театре кукол объяснили, зачем хотят купить премиальный кроссовер
Автомобиль нужен для поездок на гастроли и перевозки декораций
В МАУК «Пермский театр кукол» объяснили объявленный аукцион на покупку культурным учреждением премиального кроссовера по начальной цене 3,6 млн руб.
Также отмечается, что автомобиль будет приобретаться на внебюджетные денежные средства от предпринимательской деятельности театра и иметь гарантию от производителя не менее пяти лет. Устраивающий запросы театра по вместимости автомобиль "Лада Ларгус" не подходит по другим критериям. Он выпускается только с передним приводом и имеет гарантию всего три года.
В театре кукол надеются, что в ходе аукциона стоимость покупки может быть снижена.
Напомним, аукцион на приобретение EXEED LX FWD или эквивалента был объявлен театром 29 февраля. В конкурсной документации также говорилось, что автомобиль должен быть голубого цвета, с роботизированной коробкой передач, подогревом руля и сидений. Поставщика должны назвать 15 марта.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.