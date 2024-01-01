В Пермском театре кукол объяснили, зачем хотят купить премиальный кроссовер Автомобиль нужен для поездок на гастроли и перевозки декораций Поделиться Твитнуть

В МАУК «Пермский театр кукол» объяснили объявленный аукцион на покупку культурным учреждением премиального кроссовера по начальной цене 3,6 млн руб.

В театре рассказали, что нуждаются в автомобиле, который был бы вместительным по размерам и с полным приводом, так как театру необходимо выезжать на гастроли по территории Пермского края и перевозить небольшие декорации и реквизит. Сейчас в театре имеется только один легковой автомобиль, и ему уже 18 лет.

Также отмечается, что автомобиль будет приобретаться на внебюджетные денежные средства от предпринимательской деятельности театра и иметь гарантию от производителя не менее пяти лет. Устраивающий запросы театра по вместимости автомобиль "Лада Ларгус" не подходит по другим критериям. Он выпускается только с передним приводом и имеет гарантию всего три года.

В театре кукол надеются, что в ходе аукциона стоимость покупки может быть снижена.

Напомним, аукцион на приобретение EXEED LX FWD или эквивалента был объявлен театром 29 февраля. В конкурсной документации также говорилось, что автомобиль должен быть голубого цвета, с роботизированной коробкой передач, подогревом руля и сидений. Поставщика должны назвать 15 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.