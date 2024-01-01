Алёна Бронникова В Перми кукольный театр проводит аукцион на поставку премиального кроссовера Начальная цена составляет 3,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

МАУК «Пермский театр кукол» 29 февраля разместило на сайте госзакупок аукцион в электронной форме на поставку премиального кроссовера EXEED LX FWD или эквивалента. Согласно опубликованной информации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,6 млн руб.

Срок поставки товара — до 30 апреля, но не более 10 дней с момента заключения договора. Место поставки — ул. Сибирская, 65. Гарантии качества распространяются на установленный заводом-изготовителем срок, не менее двух лет.

В техзадании указано, что автомобиль должен быть голубого цвета, полноприводный, с роботизированной коробкой переключения передач, подогревом руля и сидений. Тип двигателя — бензиновый.

Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявку можно подать до 11 марта. Итоги будут подведены 15-го числа.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Пермская хоровая капелла объявила аукцион на поставку концертного рояля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10,9 млн руб.

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