Алёна Бронникова В Прикамье 7 марта прошли похороны погибшего в СВО Павла Лимонова До службы по контракту мужчина работал спасателем Поделиться Твитнуть

Личная страница Сергея Белова ВКонтакте

В Чусовом 7 марта прошла церемония прощания с погибшим 19 февраля при выполнении специальных задач в ходе СВО на территории Украины Павлом Лимоновым. Об этом сообщил perm.aif.ru со ссылкой на главу Чусовского городского округа Сергея Белова.

Погибшему было всего 25 лет. Он родился в Чусовом в 1998 году, после школы прошёл срочную военную службу в Волгограде в должности стрелка в отделении охраны ФСБ. После армии окончил Московский экономический институт по направлению "менеджмент". Работал спасателем в МКУ «Управление гражданской защиты», затем специалистом отдела предотвращения потерь и аппаратчиком ООО «Чусовские минеральные удобрения».

«Павел всем запомнился как очень добрый, отзывчивый человек, который никогда не оставался в стороне от чужой беды. В тяжёлое для страны время не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы в должности стрелка-радиотелефониста отделения (захвата) взвода (штурмовой) роты войсковой части 93992», — цитирует издание главу округа.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о погибшем в ходе СВО жителем Нытвенского городского округа. Прощание с Романом Жулановым состоялось утром 7 марта.





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