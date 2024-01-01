В Прикамье простятся с погибшим на СВО штурмовиком Романом Жулановым Поделиться Твитнуть

Роман Жуланов

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР погиб уралец Роман Жуланов. Об этом ВКонтакте сообщили представители администрации Нытвенского городского округа Пермского края и выразили глубочайшие соболезнования семье, родным и близким военнослужащего. «Разделяем с вами боль утраты... Вечная светлая память геройски погибшему земляку!» — сказано в информации.

Известно, что сержант Роман Жуланов заключил с минобороны страны контракт и отправился в зону боевых действий СВО. Он нёс службу в мотострелковом отделении штурмового отряда, погиб в ходе выполнения боевой задачи 27 февраля 2024 года.

Церемония прощания с военнослужащим проходит сегодня, 7 марта, в п. Уральский в фойе Дворца культуры и спорта. С 11.00 проводится гражданская панихида, в 11:30 — отпевание.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб 58-летний Юрий Сухих из Добрянского округа Прикамья. У мужчины остались жена, трое сыновей и пятеро внуков.

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