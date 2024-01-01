Глава ППК рассказал о причинах задержки строительства высоких ж/д платформ в Перми Это связано с большим количеством коммуникаций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководитель Пермской пригородной компании Сергей Канцур, отвечая на вопросы пользователей ВКонтакте, прокомментировал планы строительства высоких железнодорожных платформ в краевом центре.

Он отметил, что ППК сама не занимается стройкой, но знает о совместных планах минтранса и РЖД до 2030 года построить несколько таких объектов, и в первую очередь на станции Пермь I и о.п. «Улица Попова».

Канцур отметил, что высокая платформа — сложное инженерное сооружение, требующее серьёзных исследований. «Вокруг железной дороги идёт достаточно много коммуникаций, которые ни в коем случае не должны пострадать во время строительства, поэтому есть определённые временные задержки в этом вопросе», — заявил глава ППК. Тем не менее, он подтвердил, что планы на этот год — начать строительство платформ на Перми I и ул. Попова — остаются в силе. Завершение стройки ожидается в 2025 году.

Напомним, в октябре прошлого года в пояснительной записке к бюджету Прикамья говорилось, что с 2024 по 2026 год в регионе планируется построить пять пассажирских платформ высокого типа на остановочных пунктах маршрутной сети «Пермское наземное метро». На эти цели планируется направить 1,08 млрд руб. Работы будут проводиться на паритетных условиях с ОАО «РЖД». Новые платформы, кроме остановок на ул. Попова и Перми I, должны появиться в Лёвшино, на станциях Молодёжная и Железнодорожная. Из краевой казны на это в 2024 году будет выделено 405,4 млн, а в 2026-м — 675 млн руб. Объём расходов определён на основе предварительной сметной стоимости строительства.

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