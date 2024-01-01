Максим Артамонов В Перми начали снос аварийного дома на Нефтяников В здании жили 32 человека Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, по ул.Нефтяников,37 начался снос двухэтажный дома, построенного в 1953 году. В здании располагалось 13 квартир и жили 32 человека.

«При расселении аварийных многоквартирных домов гражданам, в зависимости от формы собственности, предоставили иные жилые помещения, либо выплатили денежное возмещение», — пояснили в управлении жилищных отношений.

С начала этого года в Перми уже снесено 28 расселённых аварийных зданий. Это дома по улицам: Лёвшинская, 35, 41, 43, Байкальская, 28, 30, Маяковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 22, 28, Ракитная, 36, Роменская, 7, Пономарева, 56 и Худанина, 16, Ветлянская,28, км. 1447, 1, ул. 3-я Ферма, 1, Узбекская,80, Телефонная, 3, ул. Борцов Революции, 391, Зарайская, 9А, Железнодорожная, 10а, Белозерской, 28, Каляева, 72, Магистральная, 3.

Расселение аварийного жилья и его демонтаж ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональных программ по расселению. На освободившихся земельные участки чиновники хотят использовать либо для строительства новых домов, либо социальных объектов, либо обустройства мест культуры и отдыха.

Напомним, в феврале начался снос аварийных домом в Лёвшино и Заостровке

В том же месяце мэрия Перми предложила жильцам аварийного дома по адресу Комсомольский проспект, 94, самим его снести. В администрации заявили, что это формальность. Жильцы получили предложение от властей принять участие в собрании собственников и проголосовать за снос здания и возведение на его месте нового.

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