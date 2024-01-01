Максим Артамонов В Перми начали сносить два аварийных дома в Заостровке и Лёвшино Из них расселили 34 человека Поделиться Твитнуть

ул.Зарайская, 9а / 2Gis

Как рассказали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми, начался снос двух аварийных многоквартирных домов, расположенных по улице Маяковского, 22 и Зарайская, 9а, в Заостровке и Лёвшино. Два двухэтажных дома были построены в 1960-е годы. В них было 19 жилых помещений и жили 34 человека.

По данным городского управления жилищных отношений, при расселении этих домов гражданам, в зависимости от формы собственности, предоставили иные жилые помещения, либо выплатили денежное возмещение.

Ул. Маяковского, 22 / 2Gis

Недавно также завершился снос аварийных домов по улице Ракитной, 36, Роменской, 7, Пономарева, 56 и Худанина, 16. В аварийных домах было 53 жилых помещения, в которых жили 138 человек.

Дома сносили с помощью специализированной техники МУП «Полигон». Сейчас продолжается вывоз мусора.

Снос аварийных домов ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональных программ по расселению. Освободившиеся земельные участки чиновники хотят использовать либо для строительства новых домов, либо социальных объектов, либо обустройства мест культуры и отдыха.

Всего с начала 2024 года в Перми снесено 15 расселённых аварийных домов по улицам: Левшинская, 35, 41, 43, Байкальская, 28, 30, Маяковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Ракитной, 36, Роменской, 7, Пономарева, 56 и Худанина, 16. В прошлом году снесли более 80 таких объектов.

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