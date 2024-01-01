В Прикамье похоронят награждённого медалью «За храбрость» Никиту Хромова Прощание с бойцом СВО пройдёт в Соликамске 6 марта Поделиться Твитнуть

Никита Хромов

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Соликамска Пермского края Никита Хромов, об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Соликамского городского округа.

Никита родился в 1990 году, окончил школу, отучился в Соликамском горно-химическом колледже.

Никита Хромов был награждён медалями «За храбрость» II степени, «За воинскую доблесть», «За боевые отличия» и Орденом мужества.

Власти выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего. «Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!» — сказано в некрологе.

Прощание с Никитой Хромовым состоится 6 марта с 10 часов в ДК «Прикамье» в Соликамске.

Ранее сообщалось, что на СВО убили уроженца Юрлинского района Пермского края 52-летнего Владимира Никитина. Его похороны состоялись 4 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.