Максим Артамонов В спецоперации убили военнослужащего из Прикамья Владимира Никитина Его похоронят 4 марта Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского муниципального округа

В СВО на территории Украины убили уроженца Юрлинского района 52-летнего Владимира Никитина. Об этом на официальной странице в соцсетях сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.

Владимир Никитин родился 6 сентября 1971 года в п. Комсомольский Юрлинского района Пермской области. Окончил местную общеобразовательную школу, а после поступил в училище № 3 в Кудымкаре. Затем был призван на срочную службу в Вооружённые силы РФ.

После армии Владимир Никитин трудился в СПК «Кувинский», а также в сфере строительства. В 2022 году ездил вахтовым методом на восстановление Донбасса и Донецка, пострадавших в результате боевых действий.

В августе 2023 года мужчина решил пойти служить по контракту для участия в российской спецоперации на территории Украины, а 19 сентября того же года он погиб при выполнении задач. Где именно и при каких обстоятельствах, администрация Кудымкара не уточнила.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Прощание состоится 4 марта с 12:00 в МКУ «Кудымкарский районный Дом культуры» – «Кувинский сельский Дом культуры» в с. Кува.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.