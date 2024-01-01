Синоптики прогнозируют в Пермском крае холодную и дождливую весну Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Метеорологи «Яндекс Погоды» подготовили прогноз на весну 2024 года для всех регионов России. При его составлении специалисты использовали собственную технологию «Метеум», которая сочетает классические метеорологические подходы с алгоритмами машинного обучения. Согласно полученные данным, в Пермском крае весна по сравнению с прошлым годом ожидается холоднее и дождливее.

Так, среднесезонная температура в Перми должна быть на 2,5 градуса ниже, чем в марте-мае 2023 года. А осадков выпадет в 2-3 раза больше - до 155 мм. При этом сезонное «увлажнение» произойдёт преимущественно за счёт майских дождей (более 60 мм). Самым сухим месяцем может стать март.

Ранее о том, что первый весенний месяц в Прикамье будет значительного холоднее, чем в прошлом году, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. Специалисты университета предсказали, что метеорологическая весна придёт в регион только в конце месяца.





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