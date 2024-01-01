Синоптики прогнозируют в Пермском крае холодную и дождливую весну
Метеорологи «Яндекс Погоды» подготовили прогноз на весну 2024 года для всех регионов России. При его составлении специалисты использовали собственную технологию «Метеум», которая сочетает классические метеорологические подходы с алгоритмами машинного обучения. Согласно полученные данным, в Пермском крае весна по сравнению с прошлым годом ожидается холоднее и дождливее.
Так, среднесезонная температура в Перми должна быть на 2,5 градуса ниже, чем в марте-мае 2023 года. А осадков выпадет в 2-3 раза больше - до 155 мм. При этом сезонное «увлажнение» произойдёт преимущественно за счёт майских дождей (более 60 мм). Самым сухим месяцем может стать март.
Ранее о том, что первый весенний месяц в Прикамье будет значительного холоднее, чем в прошлом году, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. Специалисты университета предсказали, что метеорологическая весна придёт в регион только в конце месяца.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.