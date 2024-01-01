Март в Прикамье ожидается значительно холоднее прошлогоднего Метеорологическая весна придёт только в конце месяца Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В марте 2024 года в Пермском крае температура воздуха в среднем за месяц ожидается близкой к норме. А значит первый весенний месяц будет значительного холоднее, чем в прошлом году, когда март был аномально тёплым. При этом на юге будет теплее нормы, а на севере – холоднее неё. Предпосылкой для этого станет высокое давление над Арктикой, которое установится с середины первой декады и будет способствовать вторжению арктического воздуха на континент. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Первая пятидневка месяца ожидается тёплой: 2-3 марта будут дневные оттепели до +3˚ на большей части края. Но затем антициклон над Поволжьем разрушится, и в регион начнёт поступать арктический воздух. В результате прогнозируется серьёзное похолодание с ночными морозами до -20˚ и ниже, днём будет не выше -7…-12˚. Пик похолодания прогнозируется 8-9 марта.

Далее прогнозы указывают на вероятность ещё одного арктического вторжения, которое придёт в регион до 15 марта.

Прогноз на вторую половину месяца пока очень предварительный. Вероятно, на севере Урала температура будет ниже нормы на 1-4˚, а на юге – на столько же выше. Произойдет ли при таких условиях в марте приход метеорологической весны (устойчивый переход температуры воздуха через 0˚), пока не ясно. Если и да, то только в конце месяца. В среднем дата наступления метеорологической весны в Перми близка к 1 апреля, а в последние годы отмечалась в 2021 году – 25 марта, в 2022-м – 3 апреля, в 2023-м – 13 марта.

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