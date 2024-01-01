В Перми начинаются продажи китайского автобренда GAC Салоны заработают в марте Поделиться Твитнуть

Пермские дилеры Verra и «Автопрестиж» в марте, в рамках расширения портфеля китайских брендов, откроют автосалоны GAC. Verra запустит салон на ш. Космонавтов, 306, «Автопрестиж» откроет центр GAC в Камской долине. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В Пермском крае бренд GAC пока не очень известен, рассказали опрошенные изданием эксперты, но имеет хорошие перспективы благодаря качеству и стоимости машин.

GAC Motor является крупнейшим производителем Toyota в Китае, остаётся лидером китайского рынка по темпам роста и 20 лет входит в топ-7 рейтинга лучших китайских автомобилей.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми возобновятся продажи свежесобранных Solaris и других моделей Kia из тех моделей, которые оставались в России, а также с того производства, которое запустили в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai. Сейчас они будут поставляться через дилерскую сеть АГР, официального дистрибьютора в России Volkswagen китайского производства. Также дополнительные шоурумы в Перми начнёт открывать компания Haval.









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