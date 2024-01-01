Максим Артамонов В Перми возобновят продажу автомобилей под брендом Solaris Их собирают на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

Как рассказал «Новому компаньону» член совета директоров ГК «Июль» Алексей Деткин, в Перми возобновятся продажи свежесобранных Solaris и других моделей Kia из тех моделей, которые оставались в России, а также с того производства, которое запустили в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai.

«Сейчас они будут поставляться через дилерскую сеть АГР, официального дистрибьютора в России Volkswagen китайского производства. Будут поставлять автомобили Hyundai, в основном Solaris, в российские города. Таким образом, у жителей Прикамья также будет возможность приобрести Solaris из импортных комплектующих», — сообщил Деткин.

Также, по словам автоэксперта, дополнительные шоурумы в Перми начнёт открывать компания Haval — у действующих дилеров этой фирмы. «Это будет Haval Pro или отдельный суббренд», — отметил Деткин.

Производство автомобилей под брендом Solaris было запущено в этом году на площадях бывшего завода Hyundai. Производство модельного ряда Solaris началось на ООО «Автомобильный завод «АГР», которое является предприятием полного производственного цикла. В линейке пока четыре модели — Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Автомобили уже начали поступать в дилерские центры. Гарантийный срок на эти машины составляет три года, или 100 тыс. км пробега.

По мнению гендиректора АГР Алексея Калицева, широкая география дилерской сети и производственные возможности завода позволят бренду быстро нарастить долю рынка.

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