Екатерина Артёмова
В Пермском крае благоустроят набережную в посёлке Майкор
В ходе аукциона цена контракта снизилась с 9,9 до 6,4 млн рублей
В соответствии с техническим заданием подрядчику будет необходимо выложить набережную плиткой, установить бортовые камни, смонтировать лестницу и ограждения, посадить газон, провести освещение и оборудовать систему видеонаблюдения. К работам нужно приступить с 31 мая текущего года и до 13 августа 2024-го их завершить.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что минзакупок Прикамья выбрало подрядчика для обустройства набережной Камы в Перми от ТЦ «Речник» до территории ПАО «Мотовилихинские заводы».
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