Екатерина Артёмова В Пермском крае благоустроят набережную в посёлке Майкор В ходе аукциона цена контракта снизилась с 9,9 до 6,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: дизайн-проект благоустройства набережной р. Иньва в п. Майкор / аукционная документация

Краевое ГКУ «Центр организации закупок» подвело итоги аукциона на право заключения договора на благоустройство набережной реки Иньва в посёлке Майкор (Юсьвинский муниципальный округ). По информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляла 9,9 млн руб. В аукционе участвовали две компании, их названия не раскрываются. Победителем признан участник, предложивший выполнить работы за 6,45 млн руб.

В соответствии с техническим заданием подрядчику будет необходимо выложить набережную плиткой, установить бортовые камни, смонтировать лестницу и ограждения, посадить газон, провести освещение и оборудовать систему видеонаблюдения. К работам нужно приступить с 31 мая текущего года и до 13 августа 2024-го их завершить.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что минзакупок Прикамья выбрало подрядчика для обустройства набережной Камы в Перми от ТЦ «Речник» до территории ПАО «Мотовилихинские заводы».

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