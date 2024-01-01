Екатерина Артёмова Продлением набережной Перми до «Мотовилихинских заводов» займётся «ТехДорГрупп» Компания также проведёт ремонт берегоукрепительных сооружений Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края подвело итоги конкурсов на обустройство набережной Камы от ТЦ «Речник» до территории ПАО «Мотовилихинские заводы» и на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Мотовилихинском районе. Наименование компаний-победителей в документации не уточняется. В региональном минзакупок «Новому компаньону» сообщили, что оба контракта выиграло пермское ООО «ТехДорГрупп».

Проектом реконструкции набережной от ТЦ «Речник» до "Мотовилихинских заводов" предусмотрено, что подрядчик до конца 2025 года должен привести в порядок её участок протяжённостью 1,3 км. Здесь необходимо обустроить дорожки и площадки, провести озеленение, установить игровое оборудование для детей. Победитель конкурса предложил выполнить эти работы по начальной цене контракта — 1,35 млрд руб.

Контракт на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища также будет подписан по начальной цене — 591,7 млн руб. В соответствии с ним компания отремонтирует участок берегоукрепления протяжённостью 987,55 м. Нужно будет обновить монолитные железобетонные секции, из которых состоят берегоукрепительные сооружения, а также обустроить лестничные спуски. Работы необходимо закончить к 15 ноября 2024 года.

ООО «ТехДорГрупп» зарегистрировано в 2009 году. По данным «СБИС», единственным владельцем общества является его директор Денис Останин. По информации на сайте компании, компания строит дороги, мосты и сложные железобетонные конструкции. С 2018 года организация реализовала несколько крупных проектов по благоустройству общественных пространств в Перми, в том числе занималась капремонтом набережной Камы в Кировском районе и обновлением променада в сквере на нижней части набережной у здания Речного вокзала. Также компания выполняет работы по содержанию улиц и дорог города.

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