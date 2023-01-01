Елена Синица К лету в Перми обновят променад в сквере на нижней части набережной Камы Уже демонтированы старые пешеходные дорожки и лестницы Поделиться Твитнуть

Набережная Камы

К лету в Перми обновят променад в сквере на нижней части набережной Камы у здания Речного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поясняется, что уже демонтированы старые пешеходные дорожки и лестницы, обустроены сети водоснабжения объекта. Также проводится бетонирование фундаментов под амфитеатр на берегоукреплении, завершаются работы по водоотведению. Подрядчик приступил к обустройству дорожной одежды променада и фундамента под новую лестницу, а также к монтажу пандуса для маломобильных граждан.

Подрядчиком, который выполняет работы, является ООО «ТехДорГрупп». Работы проводят за счёт городского и краевого бюджетов. В планах завершить основные работы по устройству малых архитектурных форм, озеленению променада до ул. Монастырской до конца 2023 года. К лету выполнят ремонт дорожной одежды.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.