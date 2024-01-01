Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны составы исполнителей ближайшей оперной премьеры в Перми Заглавную партию в «Тоске» исполнят Зарина Абаева и Анжелика Минасова Поделиться Твитнуть

эскиз декораций первого акта оперы "Тоска"

Пермский академический театр оперы и балета

Пермский театр оперы и балета опубликовал составы исполнителей оперы «Тоска» (18 +), премьера которой в новой постановке состоится 28, 29, 30 и 31 марта.

В заглавной партии выступят пермские солистки Зарина Абаева и Анжелика Минасова. Роль Марио Каварадосси исполнят Борис Рудак и приглашённый тенор Дмитрий Шабетя

— артист Большого театра Белауси. В роли зловещего Скарпиа — Энхбат Тувшинжаргал и ещё один приглашённый исполнитель — Александр Краснов, тоже из Большого театра, но на этот раз — российского.

Над постановкой работает чрезвычайно яркая и интригующая команда: режиссёр — Фёдор Федотов, резидент Пермской оперы, постановщик опер «Река Кёрлью» (12 +) Бенджамина Бриттена и «Похмелье» (18 +) Георгия Фёдорова; музыкальный руководитель — Тимур Зангиев, молодой, но очень востребованный дирижёр, который в Перми будет работать буквально проездом из брюссельского La Monnaie, где у него недавно состоялась премьера «Сказки о царе Салтане» Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова, в Зальцбург, где начнёт репетировать «Игрока» Прокофьева с Питером Селларсом; художник-постановщик — Лариса Ломакина, постоянный соавтор Константина Богомолова; хореограф — художественный руководитель «Балета Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев.

Театр уже обнародовал первые эскизы декораций нового спектакля.

В минувшем сезоне на сцене Пермской оперы состоялось концертное исполнение «Тоски» с Вероникой Джиоевой в главной партии.

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