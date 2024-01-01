Максим Артамонов Экс-замглавы краевого минспорта Марина Зиннер заняла пост в спорткомитете Перми Её предшественница Вера Онькова покинула должность Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

regnum.ru

Бывший заместитель главы краевого минспорта Марина Зиннер трудоустроилась в споркомитете Перми. Она заняла должность заместителя начальника комитета по физической культуре и спорту города. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Со ссылкой на свой источник издание также уточняет, что предшественница Марии Зиннер Вера Онькова покинула должность.

Как ранее писал «Новый компаньон» Марина Зиннер ушла в отставку в сентябре прошлого года — у неё истёк срок контракт. Чиновница работала в министерстве спорта Прикамья с мая 2019 года. До этого была заместителем директора спортивной школы «Летающий лыжник».

В том же месяце стало известно, что структуру минспорта региона — ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий» — покидает ещё один руководитель — заслуженный мастер спорта России, пятикратный победитель первенства страны по кикбоксингу, семикратный чемпион России по кикбоксингу Евгений Хиль. Он занимал этот пост с сентября 2021 года.

У него также закончился срок контракта. Чиновник получил уведомление о прекращении договора, а потом ушёл в отпуск.

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