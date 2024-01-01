Максим Артамонов
Экс-замглавы краевого минспорта Марина Зиннер заняла пост в спорткомитете Перми
Её предшественница Вера Онькова покинула должность
Бывший заместитель главы краевого минспорта Марина Зиннер трудоустроилась в споркомитете Перми. Она заняла должность заместителя начальника комитета по физической культуре и спорту города. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Со ссылкой на свой источник издание также уточняет, что предшественница Марии Зиннер Вера Онькова покинула должность.
Как ранее писал «Новый компаньон» Марина Зиннер ушла в отставку в сентябре прошлого года — у неё истёк срок контракт. Чиновница работала в министерстве спорта Прикамья с мая 2019 года. До этого была заместителем директора спортивной школы «Летающий лыжник».
В том же месяце стало известно, что структуру минспорта региона — ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий» — покидает ещё один руководитель — заслуженный мастер спорта России, пятикратный победитель первенства страны по кикбоксингу, семикратный чемпион России по кикбоксингу Евгений Хиль. Он занимал этот пост с сентября 2021 года.
У него также закончился срок контракта. Чиновник получил уведомление о прекращении договора, а потом ушёл в отпуск.
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