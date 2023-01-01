Замминистра спорта Пермского края Марина Зиннер покидает должность У неё закончился контракт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель главы краевого минспорта Марина Зиннер уходит в отставку. Эта рабочая неделя у неё последняя. Кто займёт освободившийся пост, пока неизвестно. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как пояснили в пресс-службе министерства, у Марины Зиннер закончился контракт.

Она работала в министерстве спорта Прикамья с мая 2019 года. До этого была заместителем директора спортивной школы «Летающий лыжник».

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