Алёна Бронникова Структуру минспорта Пермского края покидает ещё один руководитель Евгений Хиль уйдёт с поста главы управления по организации спортивных мероприятий Поделиться Твитнуть

Личная страница Евгения Хиля "ВКонтакте"

Руководитель ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий», входящего в структуру регионального минспорта, Евгений Хиль уходит с должности. Пост главы ведомства он занимал с сентября 2021 года.

Как рассказал «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, у Евгения Хиля закончился срок контракта. По данным издания, получив уведомление о прекращении договора, чиновник ушёл в отпуск. Текущая неделя является последней рабочей.

В минспорта «Новому компаньону» подтвердили данную информацию. Контракт не будет продлён, сейчас кандидаты на эту должность проходят необходимые процедуры. Когда станет известен новый руководитель ведомства, пока не сообщается.

Евгений Хиль — заслуженный мастер спорта России, пятикратный победитель первенства страны по кикбоксингу, семикратный чемпион России по кикбоксингу, провёл более 270 боёв, является единственным спортсменом за всю историю, выигравшим чемпионат страны по кикбоксингу во всех разделах. На пост главы ГАУ он пришёл в сентябре 2021 года после увольнения экс-руководителя ведомства Евгения Категова.

«Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий» курирует подготовку федерального форума «Россия — спортивная держава». Мероприятие проведут в Перми в октябре этого года.

Ранее стало известно, что замминистра физической культуры и спорта Прикамья Марина Зиннер уходит в отставку в связи с окончанием контракта. Кто займёт освободившийся пост, пока не известно.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.