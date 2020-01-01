Анна Брюханова Руководитель краевого управления по организации спортивных мероприятий ушёл в отставку Евгений Категов написал заявление об увольнении по просьбе главы минспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Категов

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Руководитель ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий» Евгений Категов покинул пост после года работы.

«Министр спорта попросила написать заявление — я и написал», — сообщил «Новому компаньону» Категов.

В минспорта региона подтвердили отставку:

«В ходе рабочих встреч с министром Евгений Категов неоднократно говорил о том, что чувствует себя не на своём месте. По его словам, он хотел бы сосредоточиться на концептуальных проектах, а должность директора учреждения имеет значительно больший функционал. При этом ему было предложено остаться работать в учреждении и руководить отделом по проведению международных соревнований. Предложение осталось без ответа».

Категов не отрицает наличие конфликта с работодателем. По его словам, местное управление сталкивается с «неповоротливой централизованной бухгалтерией»: деньги на проведение некоторых мероприятий спортивные организации могут получить только через полгода после соревнований.

«Вот вам пример. В марте мы провели финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Средства на проведение соревнований вернулись в спортивную Федерацию только 10 сентября. Очень проблематично работать в таких условиях. Ты должен, получается, каким-то образом покупать билеты иностранным судьям на аванс, который вовсе может быть не предусмотрен. Площадки для проведения мероприятия приходится оформлять под честное слово с заказчиком, который потом звонит по полгода и спрашивает заслуженную плату. То есть ты должен выполнить ряд условий, на которые у тебя нет средств», — рассказывает Категов.

Не согласен бывший глава управления и со сменой приоритетов.

Так, в июне прошлого года управление обратилось к губернатору с предложением подать заявку на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта. «Это высший уровень», — отметил Категов. И тогда краевые власти идею поддержали.

«Сейчас они декларируют, что «это нам не нужно». Сейчас мы отказываемся даже от Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина».

На вопрос о планах Евгений Категов отвечает так: «Погуляю с собакой, заберу дочку из школы».

Новым руководителем ГАУ может быть назначен вице-президент Федерации кикбоксинга Пермского края Евгений Хиль.





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