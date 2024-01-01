Глава СК Александр Бастрыкин ждёт доклад по делу об избиении девочки в Пермском крае В конце февараля школьницу из Березников избила группа подростков Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР о Пермскому краю Дениса Головкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, которое было возбуждено в связи с избиением 15-летней девочки в Березниках. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон», инцидент произошёл ночтью 26 февраля у одного из домов по ул. Юбилейной, когда 18-летняя девушка из хулиганских побуждений избила несовершеннолетнюю 2008 г.р. Видео с избиением появилось в соцсетях несколько дней назад. На кадрах видна группа подростков на тёмной улице. Оператором съёмки был молодой человек, который за кадром подначивал одну из девушек бить другую.

Предположительно, видео решила обнародовать мать пострадавшей, чтобы привлечь к происшествию внимание и наказать виновных.

В посте с видео сообщалось, что подруга пришла в гости к девочк и выманила её погулять. Мама отпустила свою дочь, а позже девочку жестоко избили на ул.Юбилейная, 69, забрали её телефон и заложили в ломбард.

Вскоре следком возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетней. Оно квалифицировано по ст. 116 УК РФ (побои).

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