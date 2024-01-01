Движение по участку шоссе Космонавтов в Перми закроют 3 марта Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 3 марта, в первой половине дня на участке шоссе Космонавтов в Перми (недалеко от Центрального рынка) временно меняется организация движения транспорта. На отрезке после путепровода, в районе АЗС Логаз SV, все виды транспорта будут пущены на параллельный участок временной дороги. Речь идёт только о чётной стороне шоссе Космонавтов. По нечётной стороне транспорт будет двигаться в прежнем режиме.

Как сообщили в минтрансе региона, «рабочие будут отслеживать момент с наименьшей интенсивностью движения, чтобы выставить временные знаки». Движение пешеходов организовано по нечётной стороне.

Объезд организуется для обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ на первом этапе строительства автомобильной дороги по ул. Крисанова (от ш. Космонавтов до ул. Пушкина).

В министерстве обратились к участникам движения: «Просим автомобилистов и пешеходов с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее спланировать свой маршрут следования».

Закрыть движение на участке планировали ещё 23 февраля, но тогда соорудить объездную дорогу в срок помешала погода.

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