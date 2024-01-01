Закрытие движения по шоссе Космонавтов в Перми перенесли из-за погоды Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми перенесли перекрытие движения транспорта на участке шоссе Космонавтов (в районе Центрального рынка) пока на неопределённое время. Ранее машины должны были пустить в объезд закрытого отрезка трассы с 23 февраля.

Как объяснили в министерстве транспорта, сроки пришлось сдвинуть из-за погодных условий. В ночные часы в Перми температура воздуха падала нижи отметки в -20 градусов, и строителям не удалось закончить подготовку дорожного основания временной дороги.

«Чтобы плиты, из которых обустраивают временную дорогу, легли ровно, необходимо сделать выравнивающий слой из песка. Песок должен быть подвижный, но при большом минусе добиться этого, к сожалению, нельзя. Из-за этого переключение движения на объездную дорогу передвинули до завершения работ по обустройству объездной дороги», — пояснили в минрансе.

О новой дате переключения движения будет сообщено дополнительно. Также в ведомстве ещё раз показали, будет выглядеть схема движения на этом участке после закрытия (на рисунке).

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