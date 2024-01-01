Стало ясно, как будет ездить транспорт по шоссе Космонавтов в Перми с 23 февраля Участок дороги закрывается на два месяца Поделиться Твитнуть

В минтрасе Пермского края рассказали, как будет организовано движение транспорта с 00:00 23 февраля до 23:59 30 апреля на ш. Космонавтов в Перми. Речь идёт об участке после путепровода, в районе АЗС Логаз SV. Здесь для проведения реконструкции закрывается движение для всех машин и автобусов.

В ведомстве пояснили, что для объезда закрытого участка по нечётной стороне ш. Космонавтов возведена временная дорога, по которой и будет осуществляться движение транспортных средств. Движение пешеходов при этом организуется по чётной стороне.

Объезд подготовлен для обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ на первом этапе строительства автомобильной дороги по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина.

«Просим автомобилистов и пешеходов с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее спланировать свой маршрут следования», — обратились к жителям сотрудники министерства.

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