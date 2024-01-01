Прокуратура заинтересовалась новой несанкционированной свалкой снега в Перми Поделиться Твитнуть

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Пермской природоохранной прокуратурой на основании обращений граждан и опубликованной в интернете информации организована проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, основанием для неё стали факты незаконного складирования снега в неприспособленном для данных целей месте (речь идёт о микрорайоне Бахаревка).

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действиям органов власти, а также, совместно с полицией и контролирующими ведомствами, действиям конкретных лиц, осуществляющих вывоз и несанкционированное складирование снега на земельный участок в городской зоне», — говорится в информации прокуратуры.

Напомним, по сигналам горожан, незаконная свалка снега на Бахаревке возникла ещё в январе. Как утверждает в жалобе местная жительница, в район дома № 18 по ул. 1-й Бахаревской «снег свозился КАМАЗами со всего города». Рядом находятся земельные участки, предоставляемые многодетным семьям.

Незаконная снегосвалка на Бахаревке — это уже второй инцидент с начала года.

В начале февраля Пермская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения при вывозе и складировании снега в м/р Владимирском.

Прокуратура проверила и установила, что разрешение о складировании снега на площадке, расположенной на ул. Бригадирской, мэрия Перми выдала с нарушениями.

После проверки природоохранный прокурор внёс представление главе администрации Перми Эдуарду Соснину и руководителю подрядчика по вывозу снега.

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