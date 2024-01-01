Максим Артамонов В Перми жители пожаловались на вторую несанкционированную свалку снега Пермяки уже обратились в природоохранную прокуратуру Поделиться Твитнуть

Скриншот видео 59.ru

В Перми в микрорайоне Бахаревка КАМАЗы привозят и сваливают снег с городских улиц в поле. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на очевидцев.

По словам пермяков, проблема возникла в январе, а в феврале местная жительница написала жалобу в Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

«На Бахаревку КАМАЗы свозят снег со всего города, создали несанкционированную свалку в поле (ул. 1-я Бахаревская, 18), тем самым нарушая экологию в Перми», — рассказала женщина.

Снег вывозят в поле, где рядом находятся земельные участки, предоставляемые многодетным семьям. В прошлом году в это место тоже вывозили снег, однако обращения в администрацию, прокуратуру и полицию не помогли.

В мэрии пояснили, что подрядные организации, которые занимаются содержанием и ремонтом городских улиц, вывозят снег только на оборудованный снежный полигон на ул. Промышленной. Почему он оказался на 1-й Бахаревской, остаётся только догадываться.

Незаконная снегосвалка на Бахаревке — это уже второй инцидент с начала года.

Напомним, в начале февраля Пермская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения при вывозе и складировании снега в м/р Владимирском. Ранее жители неоднократно жаловались на то, что на площадку по ул. Бригадирской подрядчик сваливает снег.

Прокуратура проверила и установила, что разрешение о складировании снега на площадке, расположенной на ул. Бригадирской, мэрия Перми выдала с нарушениями. В частности, участок, куда вывозился снег, не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: на нём не было лотков для сбора талой воды, обваловки территории и надлежащего покрытия, которое препятствовало бы проникновению в грунтовые воды.

После проверки природоохранный прокурор внёс представление главе администрации Перми Эдуарду Соснину и руководителю подрядчика по вывозу снега.

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