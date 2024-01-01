В Соликамске простились с погибшим на спецоперации Вадимом Ашихминым Поделиться Твитнуть

Вадим Ашихмин

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках при исполнении служебного долга погиб житель Соликамска Пермского края Вадим Ашихмин. Об этом ВКонтакте сообщили представители городской администрации и выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего: «Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!".

Прощание с погибшим состоялось в Соликамске 1 марта.





Ранее сообщалось, что также 1 марта в с. Комарово Осинского городского округа был похоронен 31-летний местный житель Иван Черепанов. Он тоже погиб на спецоперации. До мобилизации мужчина работал слесарем на Осинском машиностроительном заводе. У мужчины осталось двое детей: 12-летняя Софья и 6-летний Ярослав.

Дату похорон убитого под Авдеевкой жителя Частинского городского округа Дмитрия Солженицына власти обещали назвать позднее.



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